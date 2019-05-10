2019-05-10T12:34:49+03:00
Происшествия

Необычное ДТП: в Сызрани мусоровоз протаранил трактор

Последний – опрокинулся
Кирилл КАРИМОВ
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Авария обошлась без пострадавшихАвария обошлась без пострадавшихФото: Архив "КП"
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В пятницу, 10 мая, около 09:00 на западном выезде из Сызрани произошло ДТП, в которое попала спецтехника. Там столкнулись мусоровоз и трактор, пишет «Маленькая Сызрань» со ссылкой на очевидцев.

Что произошло до конца не понятно, но скорее всего, коммунальный ЗИЛ не пропустил трактор «Беларус». Другой вопрос, как вообще могли столкнуться утром на свободной дороге два тихохода?

От столкновения трактор упал на бок, мусоровоз практически не имеет повреждений. Пострадавших в ДТП нет, сотрудники полиции сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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