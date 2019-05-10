В Самаре ищут парня в спортивных штанах, который ушел из дома и не вернулся
Волонтеры просят горожан о помощи
vk.com/la_samaraФото: СОЦСЕТИ
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Самарские волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» участвуют в поисках самарца Романа Технибедина, который исчез 7 мая. Об этом сообщает в паблике общественников.
- Он пропал в Самаре, - отмечают в «Лиза Алерт». - Рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза карие.
26-летний парень был одет в светло-серую толстовку, красную футболку, спортивные черные брюки и темно-синие кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о судьбе Романа волонтеры просят обращаться к инфоргу поиска Галине по номеру 89277018014.
ИСТОЧНИК KP.RU