Темнота вне закона: полицейские в Самарской области проверили тонировку стекол автомобилей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-10T13:44:45+03:00

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Сотрудники ГИБДД в Чапаевске провели рейд «Тонировка», где на дороге Самара — Волгоград проверяли светопропускание стекол транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- С наступлением весеннего-летнего периода возрастает количество транспортных средств, эксплуатируемых с нарушением требований светопропускаемости стекол, - отметил начальник Госавтоинспекции Чапаевска подполковник полиции Василий Бурмистров, который лично вышел на рейд. - Тонирование автомобиля необходимо осуществлять в соответствии с требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, не превышать норм светопропускания стекол.

В результате были обнаружены 12 автомобилей, тонирование остекление которых нарушали требования техрегламента. Все водители привлечены к административной ответственности за данной правонарушение. Если автолюбитель не смог на месте устранить незаконную тонировку, ему дается на это 24 часа. Разумеется, есть и штраф – 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU