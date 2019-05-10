2019-05-10T16:26:20+03:00
Общество

Первоклассница из Сызрани нашла после парада медаль и хочет вернуть ее владельцу

Общественная медаль «Дети войны» была найдена ребенком после «Бессмертного полка»
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
ktv-ray.ruktv-ray.ru
Изменить размер текста:

В среду, 9 мая, после парада Победы в Сызрани первоклассница нашла медаль. Об этом сообщает местный портал ktv-ray.ru.

- Даша обратила внимание на почетные места, на которых сидели ветераны войны, - рассказала мама девочки. - Именно там, она нашла медаль, после того как прошел «Бессмертный полк», и места для приглашенных ветеранов опустели.

Медаль, найденная девочкой, это общественный памятный знак «Дети войны». Ее выдавали всем тем, кто родился в период с 1928 по 1945 годы и заполнил анкету в Фонде «Дети Великой Отечественной войны», созданном в 2012 году.

Связаться с семьей ребенка, чтобы вернуть медаль владельцу, можно через соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Станцевала на фоне Волги: поп-диву Ольгу Бузову в Самаре встретили цветами, хлебом и солью
В самарском ТТУ признались, что город ощущает нехватку водителей троллейбусов
Из-за жары спасатели предупреждают о повышенной пожарной опасности в лесах Самарской области
«Сезон выдался трудным»: Сергей Корниленко попросил болельщиков «Крыльев Советов» продолжать поддерживать команду
На финале Кубка России по футболу в Самаре выступит группа «2Маши»
Темнота вне закона: полицейские в Самарской области проверили тонировку стекол автомобилей
В Самаре ищут парня в спортивных штанах, который ушел из дома и не вернулся
Необычное ДТП: в Сызрани мусоровоз протаранил трактор
«Сохрани жизнь!»: в Самарской области снижается количество жертв ДТП
Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку
Безработная автоледи в Тольятти нарушила ДТП и у нее нашли коноплю
За 9 мая в Самарской области зафиксировано 45 пожаров и 3 ДТП, на которых работало МЧС