Первоклассница из Сызрани нашла после парада медаль и хочет вернуть ее владельцу

СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-10T16:26:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 9 мая, после парада Победы в Сызрани первоклассница нашла медаль. Об этом сообщает местный портал ktv-ray.ru.

- Даша обратила внимание на почетные места, на которых сидели ветераны войны, - рассказала мама девочки. - Именно там, она нашла медаль, после того как прошел «Бессмертный полк», и места для приглашенных ветеранов опустели.

Медаль, найденная девочкой, это общественный памятный знак «Дети войны». Ее выдавали всем тем, кто родился в период с 1928 по 1945 годы и заполнил анкету в Фонде «Дети Великой Отечественной войны», созданном в 2012 году.

Связаться с семьей ребенка, чтобы вернуть медаль владельцу, можно через соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU