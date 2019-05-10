2019-05-10T18:58:43+03:00
Происшествия

Из-за жары спасатели предупреждают о повышенной пожарной опасности в лесах Самарской области

МЧС просит жителей регион не посещать леса до середины мая
Кирилл КАРИМОВ
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Незатушенный окурок может привести к беде во время жарыНезатушенный окурок может привести к беде во время жарыФото: Архив "КП"
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Установившаяся жара в Самарской области внесла свои коррективы в прогнозы пожарной опасности в регионе. Областное ГУ МЧС с 11 мая по 15 мая ожидает 4 класс пожароопасности.

- Жителям региона стоит соблюдать запрет на посещение зеленых зон, - советуют в ведомстве. - Нельзя разводить костер в лесу или на торфянике и поджигать сухую траву на полях или полянах между деревьями. Запрещено бросать непогашенные спички или сигареты. Не стоит заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах: искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайником.

Если вы обнаружили огонь или задымление в зеленой зоне, то попытайтесь его остановить своими силами, а также сигнализируйте о в ближайший населенный пункт или по телефону прямой линии лесной охраны области: 8 800 100–94–00 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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