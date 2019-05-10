Станцевала на фоне Волги: поп-диву Ольгу Бузову в Самаре встретили цветами, хлебом и солью

СЕГОДНЯ 20:49 2019-05-10T20:49:26+03:00

Инстаграм-блогер, певица и просто красавица приехала с концертом в наш город

Изменить размер текста: A A

В пятницу вечером, 10 мая, в одном из самарских ресторанов прошел концерт Ольги Бузовой. А накануне поп-дива рассказала и показала, как ее встретил город на Волге.

По прилету в Курумоч, Бузову встречали на шикарном «Роллс-Ройсе», а 33-леьняя певица получила нескольку букетов.

- Самара встретила шикарной, солнечной погодой, прекрасными букетами цветов, -написала Бузова в своем Instagtam. - Про сопровождение вообще молчу.

Потом влогера встретили с хлебом и солью, под народные мотивы, а на гостевом шато было написано «Дом-3».

- Спасибо, что я родилась в России, - отметила восхищенная приемом Бузова, после танца на фоне Волги. - Такое счастье, что я могу ездить по нашим городам, каждый регион особенный, со своими достопримечательностями. Сегодня я в Самаре! Слов нет! Такая невероятная встреча! Я горжусь своей страной! Самые добрые, настоящие и искренние люди!

ИСТОЧНИК KP.RU