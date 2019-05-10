На бойцовском турнире в Самаре россиянин Селиверстов отправил в нокаут бразильца Броенструпа

10 Май 22:03 2019-05-10T22:03:09+03:00

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В пятницу, 10 мая, в Самаре в «МТЛ-Арене» прошел турнир GFC 12 (бывшая «Битва на Волге»). Центральным событием стал бой в полутяжелом весе между Владимиром Селиверстовым и известным бразильским бойцом Дирлеем Броенструпом.

Россиянин сразу заявил о своем преимуществе, обменявшись лоукиками. Бразилец случайно получил в глаз, с рассечением мягких тканей, после чего бой был приостановлен. Некоторые даже решили, что Броенструп откажется драться дальше, но он принял решение о продолжении.

Дальнейший ход боя сопровождался активными атаками Селивесторами, которые завершились мидлкиком по печени. От удара бразилец опустился на канвас и скорчиться от боли. Судья остановил бой и признал его победителем россиянина.

ИСТОЧНИК KP.RU