2019-05-11T11:07:26+03:00
Происшествия

Его никто не спиливал: в Самаре сухое дерево рухнуло на автомобиль

Дерево перекрыло дорогу и тротуар
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Дерево повредило автомобильДерево повредило автомобильФото: соцсети
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В Самаре 10 мая, в пятницу, упало сухое дерево. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Происшествие произошло прямо в центре столицы региона. Дерево перегородило тротуар и дорогу и повредило припаркованный автомобиль "Ниссан Примера".

- На пересечении улиц Рабочей и Буянова на автомобиль упало дерево, - рассказал один из пользователей. – Насколько я знаю, это произошло днем, около трех часов. Дерево было сухое, его никто не спиливал. Неудивительно, что оно рухнуло.

Информация о пострадавших не сообщается. Точная причина пока не установлена. Однако такие случаи происходили в Самаре в начале мая – тогда горожанам пришло оповещение от ГУ МЧС России по Самарской области о сильном ветре. После этого деревья упали сразу в нескольких районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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