Просто не заметил? В Тольятти маршрутка насмерть сбила пешехода
Пострадавший мужчина умер еще до приезда "скорой помощи"
Медики не успели помочь пострадавшемуФото: Соцсети
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10 мая в Тольятти произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла около 10 часов вечера. Маршрутное такси сбило пешехода.
- Маршрутка наехала на мужчину на улице Ленина, прямо напротив дом №39, - комментируют свидетели произошедшего. – Наверное, водитель просто не заметил пешехода.
В группе «Патруль Тольятти» рассказали: пешеход получил травмы, несовместимые жизни. Он скончался на месте, еще до прибытия "скорой помощи".
С водителем работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства произошедшего
ИСТОЧНИК KP.RU