«Идите в бизнес!» В Тольятти обсуждают зарплаты воспитателей детских садов

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-11T11:32:48+03:00

Такая зарплата получилась с надбавками за несовершеннолетних детей Фото: СОЦСЕТИ

Один из сотрудников выложил расчетку за апрель. Он получил чуть меньше 11 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Тольятти обсуждают зарплатную расчетку воспитателя в детском саду. Пост с расчеткой появился в одном из городских сообществ «ВКонтакте».

- Тольятти, зарплата воспитателя в детском саду, первая строчка, подчеркнутая синей ручкой, аванс, вторая – зарплата. Итог на руки за месяц 10 918 рублей, - подписал автор поста, пользователь Дмитрий Донской.

Такую откровенность оценили не все. «Вам же уже ответили, идите в бизнес», «Сам выбрал эту работу», «Как вы достали своими расчётками! Ну сами выбрали бюджетную профессию! Знали, на что шли!»

Правда, нашлись и сочувствующие.

- Бедные...Господи, а ведь это адовый труд. И это люди с обязательным высшим образованием, не надо сравнивать с кассиршами, пожалуйста. Правильно, что стали говорить о зарплатах, - высказывают мнение комментаторы.

Напомним, расчетки стали массово выкладывать в сеть после того, как врач-травматолог из Тольятти Алексей Карчинский рассказал на своей странице о низкой зарплате медиков. Пост вызвал резонанс, и скоро травматолога вызвал на прием министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, чтобы помочь решить проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU