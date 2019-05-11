2019-05-11T11:32:48+03:00
Общество

«Идите в бизнес!» В Тольятти обсуждают зарплаты воспитателей детских садов

Один из сотрудников выложил расчетку за апрель. Он получил чуть меньше 11 тысяч рублей
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Такая зарплата получилась с надбавками за несовершеннолетних детейТакая зарплата получилась с надбавками за несовершеннолетних детейФото: СОЦСЕТИ
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В Тольятти обсуждают зарплатную расчетку воспитателя в детском саду. Пост с расчеткой появился в одном из городских сообществ «ВКонтакте».

- Тольятти, зарплата воспитателя в детском саду, первая строчка, подчеркнутая синей ручкой, аванс, вторая – зарплата. Итог на руки за месяц 10 918 рублей, - подписал автор поста, пользователь Дмитрий Донской.

Такую откровенность оценили не все. «Вам же уже ответили, идите в бизнес», «Сам выбрал эту работу», «Как вы достали своими расчётками! Ну сами выбрали бюджетную профессию! Знали, на что шли!»

Правда, нашлись и сочувствующие.

- Бедные...Господи, а ведь это адовый труд. И это люди с обязательным высшим образованием, не надо сравнивать с кассиршами, пожалуйста. Правильно, что стали говорить о зарплатах, - высказывают мнение комментаторы.

Напомним, расчетки стали массово выкладывать в сеть после того, как врач-травматолог из Тольятти Алексей Карчинский рассказал на своей странице о низкой зарплате медиков. Пост вызвал резонанс, и скоро травматолога вызвал на прием министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, чтобы помочь решить проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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