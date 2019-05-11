В Самарской области отравились газом семь человек

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-11T14:15:56+03:00

Как такое могло произойти, пока не известно

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В ночь с 10 на 11 мая в Чапаевске отравились газом сразу 7 человек. Каким именно газом – угарным или природным – не сообщается.

Отравление произошло в поселке Нагорный. Сначала ЧП случилось в доме на улице Котовского. В 23:30 отравились мужчина, женщина и 12-летняя девочка. Им оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Следующий случай произошел через два часа. В доме по адресу ул. Гайдара, 17 отравились четверо мужчин 39-42 лет. К пострадавшим также приехала «скорая помощь», их госпитализировали.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU