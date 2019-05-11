2019-05-11T16:22:25+03:00
Общество

Финляндия может помочь убрать мусор в Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру ЖКХ региона рассмотреть такую возможность
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В Самаре остро стоит проблема вывоза твердых коммунальных отходовВ Самаре остро стоит проблема вывоза твердых коммунальных отходовФото: Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Самарская область может стать пилотным регионов для финского проекта. Как сообщает «Тайга.Инфо», правительство Финляндии планирует запустить в России проект по сортировке и переработке мусора. Для этого финны подбирают пилотный регион. Об этом в «Твиттере» губернатора Дмитрия Азарова написали самарские активисты.

- Финляндия собирается помочь России с мусорной реформой и ищет пилотный регион, может Самарская область заявится? – обратилась к главе региона Татьяна Ан.

Дмитрий Азаров предложение оценил и поручил министру энергетики и ЖКХ Самарской области Сергею Маркову взять этот вопрос в разработку. Ситуацию на контроль взяла мобильная приемная губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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