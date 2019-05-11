2019-05-11T16:35:38+03:00
Происшествия

В Самаре произошел крупный пожар, загорелись покрышки

Пожару присвоили повышенный ранг сложности
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Столб дыма был виден в нескольких районах городаСтолб дыма был виден в нескольких районах городаФото: соцсети
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11 мая в Самаре произошел пожар. Об этом в социальных сетях рассказали самарцы. Они выложили черный столб дыма и обеспокоились причинами возгорания.

- Кто-нибудь знает, что горит в районе Толевого? Там огромный столб дыма, - обратились в соцсетях местные жители.

Как выяснилось, на ул. Гродненской,17 загорелись покрышки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

- В 12.41 поступило сообщение о пожаре на ул. Гродненская 17. Горели покрышки на площади 70 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности 1-БИС. Пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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