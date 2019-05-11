В Самаре грузовик засыпал «Приору» кирпичами
У отечественной легковушки повреждена передняя часть
"Приору" сильно покорежилоФото: Соцсети
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11 мая в Самаре произошло необычное ДТП. На пересечении Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда около торгового центра «Парк Хаус» «Ладу Приору» засыпало кирпичами. Очевидцы сняли видео происшествия.
- Впереди шли грузовики с кирпичами в кузове, скорее всего, кирпичи слетели на повороте и попали на машину, - комментируют очевидцы.
На фото видно, как от места аварии уезжают два грузовика с белыми кирпичами. У «Приоры» сильно повреждена передняя часть.
Движение на кольце Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU