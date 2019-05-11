2019-05-11T17:08:06+03:00
Происшествия

В Самаре грузовик засыпал «Приору» кирпичами

У отечественной легковушки повреждена передняя часть
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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"Приору" сильно покорежило"Приору" сильно покорежилоФото: Соцсети
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11 мая в Самаре произошло необычное ДТП. На пересечении Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда около торгового центра «Парк Хаус» «Ладу Приору» засыпало кирпичами. Очевидцы сняли видео происшествия.

- Впереди шли грузовики с кирпичами в кузове, скорее всего, кирпичи слетели на повороте и попали на машину, - комментируют очевидцы.

На фото видно, как от места аварии уезжают два грузовика с белыми кирпичами. У «Приоры» сильно повреждена передняя часть.

Движение на кольце Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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