В Самаре жители ул. Краснодонской остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-11T18:33:08+03:00

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В Самаре на Безымянке произошла коммунальная авария. Жители дома №65 на ул. Краснодонской остались без холодной воды. Сейчас рабочие уже ликвидируют аварию. Об этом написали в «Твиттере» отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Кировского района.

- Проводятся работы по устранению аварии на сетях «СКС» по ул. Краснодонской,65. Бойлер с водой стоит во дворе дома, - комментируют в отделе.

Этой весной в Самаре уже была крупная коммунальная авария. Так, 7 апреля в Красноглинском районе города отключили холодную воду. Без воды осталась добрая половина района и около 10% населения Самары – это Крутые Ключи, Мехзавод, Новая Самара, часть Управленческого и 18-й км Московского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU