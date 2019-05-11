2019-05-11T18:58:49+03:00
Общество

В самарские храмы доставили мощи святителя Луки, целителя Пантелеимона и других святых

Верующие смогут прикоснуться к мощам
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В Самару привезли мощи сразу четырех святыхВ Самару привезли мощи сразу четырех святыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самару привезли мощи святых. Об этом рассказали в Самарской епархии. Прикоснуться к мощам прихожане смогут в трех храмах.

- В Самару привезли ковчег с мощами святителя Луки Симферопольского и Крымского, целителя Пантелеимона, Дамиана Печерского, Ипатия Печерского и Агапия Печерского, - прокомментировали представители епархии.

Мощи пробудут в городе до 25 мая. Расписание по храмам такое:

с 11 по 16 мая — в Покровском соборе Самары (ул. Ленинская, 75а);

с 16 по 20 мая — в самарском храме Петра и Павла (ул. Буянова, 135а);

с 21 по 25 мая — в храме в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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