В Самарской области на ходу загорелся грузовик

СЕГОДНЯ 20:43 2019-05-11T20:43:44+03:00

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11 мая в Тольятти произошло ЧП. На Обводном шоссе загорелась «Газель» с прицепом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Грузовик ехал недалеко от городского кладбища в сторону Самары. Столб дыма был виден далеко от места происшествия.

- Пострадавших в аварии нет, - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области. Водитель успел выйти из кабины, когда огонь был слабым.

Очевидцы засняли случившееся на видео. Пользователей соцсетей возмутило, что все проехали мимо.

Огонь охватил всю кабину грузовика. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Есть две версии ЧП: короткое замыкание и аномальная жара, которая установилась в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU