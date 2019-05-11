2019-05-11T20:43:44+03:00
Происшествия

В Самарской области на ходу загорелся грузовик

Водитель остался жив, он успел выйти из кабины
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Черный столб дыма был виден задолго до места происшествияЧерный столб дыма был виден задолго до места происшествияФото: соцсети
Изменить размер текста:

11 мая в Тольятти произошло ЧП. На Обводном шоссе загорелась «Газель» с прицепом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Грузовик ехал недалеко от городского кладбища в сторону Самары. Столб дыма был виден далеко от места происшествия.

- Пострадавших в аварии нет, - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области. Водитель успел выйти из кабины, когда огонь был слабым.

Очевидцы засняли случившееся на видео. Пользователей соцсетей возмутило, что все проехали мимо.

Огонь охватил всю кабину грузовика. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Есть две версии ЧП: короткое замыкание и аномальная жара, которая установилась в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС: в Самарской области температура поднимется до +35 градусов
В самарские храмы доставили мощи святителя Луки, целителя Пантелеимона и других святых
В Самарской области автомобилистка сбила лося
В Самаре жители ул. Краснодонской остались без холодной воды
В Самаре грузовик засыпал «Приору» кирпичами
В Самаре произошел крупный пожар, загорелись покрышки
Финляндия может помочь убрать мусор в Самарской области
В Самарской области отравились газом семь человек
«Идите в бизнес!» В Тольятти обсуждают зарплаты воспитателей детских садов
В Самаре водитель каршерингового авто снес дорожный знак
Просто не заметил? В Тольятти маршрутка насмерть сбила пешехода
Его никто не спиливал: в Самаре сухое дерево рухнуло на автомобиль
На бойцовском турнире в Самаре россиянин Селиверстов отправил в нокаут бразильца Броенструпа
Станцевала на фоне Волги: поп-диву Ольгу Бузову в Самаре встретили цветами, хлебом и солью
В самарском ТТУ признались, что город ощущает нехватку водителей троллейбусов
Из-за жары спасатели предупреждают о повышенной пожарной опасности в лесах Самарской области
«Сезон выдался трудным»: Сергей Корниленко попросил болельщиков «Крыльев Советов» продолжать поддерживать команду
Первоклассница из Сызрани нашла после парада медаль и хочет вернуть ее владельцу
На финале Кубка России по футболу в Самаре выступит группа «2Маши»
Темнота вне закона: полицейские в Самарской области проверили тонировку стекол автомобилей
В Самаре ищут парня в спортивных штанах, который ушел из дома и не вернулся
Необычное ДТП: в Сызрани мусоровоз протаранил трактор
«Сохрани жизнь!»: в Самарской области снижается количество жертв ДТП
Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку
Безработная автоледи в Тольятти нарушила ДТП и у нее нашли коноплю
За 9 мая в Самарской области зафиксировано 45 пожаров и 3 ДТП, на которых работало МЧС