МЧС: в Самарской области температура поднимется до +35 градусов

СЕГОДНЯ 22:38 2019-05-11T22:38:34+03:00

Не все самарцы рады рано наступившему лету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарскую область пришла аномальная жара. Об очередном скачке температуры 12 мая предупреждает ГУ МЧС России по Самарской области.

— По данным Приволжского УГМС, днем 12 мая 2019 года местами по Самарской области ожидается максимальная температура воздуха +35. Будьте внимательны и осторожны! Тел. 01;101, — обращаются к жителям региона в чрезвычайном ведомстве.

Аномально жаркая погода простоит в регионе до 15 мая. Как сообщают в Приволжском гидрометцентре, среднесуточная температура будет колебаться от +29 до +34 градусов. Это на 9 градусов выше нормы.

В региональном ГУ МЧС просят как можно реже выходить на улицу, проветривать помещение и пользоваться вентиляторами и кондиционерами, а также пить больше воды и носить головные уборы. Так можно защититься от теплового удара.

ИСТОЧНИК KP.RU