2019-05-12T09:24:35+03:00
Общество

В Сызрани за один вечер двое детей пострадали в ДТП

Сначала под колеса попал восьмилетний мальчик с велосипедом, а потом в больницу отправили пятилетнюю девочку
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Взрослых просят быть осторожнее на дорогах и учить детей ПДДВзрослых просят быть осторожнее на дорогах и учить детей ПДД
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Два ДТП, в которых пострадали маленькие дети, произошли в Сызрани субботним вечером. Восьмилетнего мальчика сбил автомобилист в районе Кирпичного завода. По словам очевидцев, ребенок переезжал дорогу на велосипеде.

- Ребенок попал в больницу с травмами, ему сделали ренген и доставили в детское отделение второй больницы, водитель автомобиля ВАЗ-2110 видимо не успел среагировать на помеху, - сообщает портал "Маленькая Сызрань"

А чуть позже, около восьми вечера, девочку сбил мотоциклист в садовом товариществе в Юго-Западном районе. Ребенок гулял с бабушкой в лесопарковой полосе. Виновник скрылся с места происшествия. Малышку также доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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