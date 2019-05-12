Сдали нервы: в Самаре наркотики нашли у мужчины и женщины, которые не сдержали эмоции при виде полиции
В Самаре с наркотиками задержали двух человек. Оба нарушителя заинтересовали полицейских совсем по другому поводу: они совершили некое административное правонарушение. Но потом оказалось, что с ними был "опасный груз".
- Мужчину задержали полицейские, он заметно нернвичал. В ходе осмотра у него обнаружили пакетик с запрещенным веществом, экспертиза показала, что это был грамм героина, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
В этот же день полицейские около проспекта Юных Пионеров остановили автомобиль 29-летней самарчанки. В салоне сидела пассажирка, которая тоже стала нервничать и это вызвало подозрения у сотрудников ГИБДД. У женщины нашли 0,4 грам наркотика. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU