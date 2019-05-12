2019-05-12T09:33:28+03:00
Общество

Сдали нервы: в Самаре наркотики нашли у мужчины и женщины, которые не сдержали эмоции при виде полиции

Мужчина и женщина не смогли вести себя в рамках закона, даже имея с собой "опасный груз"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре наркотики нашли двух человекВ Самаре наркотики нашли двух человек
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В Самаре с наркотиками задержали двух человек. Оба нарушителя заинтересовали полицейских совсем по другому поводу: они совершили некое административное правонарушение. Но потом оказалось, что с ними был "опасный груз".

- Мужчину задержали полицейские, он заметно нернвичал. В ходе осмотра у него обнаружили пакетик с запрещенным веществом, экспертиза показала, что это был грамм героина, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В этот же день полицейские около проспекта Юных Пионеров остановили автомобиль 29-летней самарчанки. В салоне сидела пассажирка, которая тоже стала нервничать и это вызвало подозрения у сотрудников ГИБДД. У женщины нашли 0,4 грам наркотика. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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