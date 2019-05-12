Жена самарского олигарха показала роскошное прозрачное платье, в котором собиралась ехать на Миссис Мира

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-12T10:38:43+03:00

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Жена самарского олигарха Шаповалова Ксения Царицына похвалилась уникальным платьем, которое модельер специально создал для ее выступления на конкурсе "Миссис мира -2019". К сожалению, Ксения не смогла попасть на его финал, так как получила отказ в американской визе.

ksenia_tsaritsina One of my extraordinary dresses prepared specially for Mrs World Pageant 2019 @mrsworldpageant which I missed because of the refusal of the USA visa Together with @maniamodeler we created unique model of this dress and im in love with it aaand i keep other dresses in a secret I hope i will go for @mrsworldpageant next year and will show it for u Anyways im so grateful for the winner @hellojenniferle my congratulations,dear!!! #mrsworld #mrsworldpageant #mrsworldlasvegas #mrsworld2019#westgateresort #westgatevegas

- Мы создали это платье специально для конкурса. Есть и другие платья, я держу их в секрете. Я надеюсь, что смогу попасть на конкурс в следующем году и покажу их вам, - призналась Ксения в своем инстаблоге. Она уже делилась своим фото после того, как узнала об отказе от американского консульства. Женщина была очень расстроена.

Платье поклонники оценили. Оно выполнено так, что выглядит практически прозрачным, при этом не открывает ничего лишнего.

Напомним, что Ксения Царицына замужем за самарским олигархом Алексеем Шаповаловым, у них двое детей. Пара постоянно проживает в Дубае.

Поклонники оценили модель

ИСТОЧНИК KP.RU