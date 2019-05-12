2019-05-12T10:53:14+03:00
Общество

Эвакуация в ТЦ "Парк Хаус": 150 человек вывели из здания из-за замкнувшей проводки

На место выезжали сотрудники МЧС
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В ТЦ Парк Хаус замкнула проводкаВ ТЦ Парк Хаус замкнула проводка
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В Самаре произошла эвакуация 150 человек из ТЦ "Парк Хаус" 12 мая в 9.40 утра. На пульт дежурному МЧС поступило сообщение о сработавшей противопожарной сигнализации. На место автоматически направили пожарные подразделения. К счастью, выяснилось, что открытого огня нет.

- На втором этаже ТЦ Парк-Хаус было замыкание электропроводки, без дальнейшего горения. Погибших и пострадавших нет, из здания было эвакуировано 150 человек, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

На вызов выезжали большим составом, так как ЧП могло случиться в общественном месте. Всего на место приехали 18 единиц техники и 75 человек. В основном из здания потребовалось вывести именно работников торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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