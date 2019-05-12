Пожар в Рубежнлм в Самаре: из горящего дома спасли 20 человек

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-12T11:10:08+03:00

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Сильный пожар в посёлке Рубежный города Самара произошёл утром 12 мая. Загорелась кровля на 100 кв. м. в одноэтажном доме брачного типа. В утренний час из дома пришлось выводить 100 человек.

- О пожаре в доме на ул. Ореховской, 45. Пожару присвоили второй ранг сложности по вызову. Приехали на место 88 человек и 25 единиц техники. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В пожаре никто не погиб и не пострадал, но о том, какой ущерб причине жилью, пока не известно. Специалистам предстоит разобраться, что произошло и почему началось горение.

ИСТОЧНИК KP.RU