Пожар в Рубежнлм в Самаре: из горящего дома спасли 20 человек
В одно этажном бараке горела кровля на 100 кв. м.
Горела кровля на 100 кв. м
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Сильный пожар в посёлке Рубежный города Самара произошёл утром 12 мая. Загорелась кровля на 100 кв. м. в одноэтажном доме брачного типа. В утренний час из дома пришлось выводить 100 человек.
- О пожаре в доме на ул. Ореховской, 45. Пожару присвоили второй ранг сложности по вызову. Приехали на место 88 человек и 25 единиц техники. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
В пожаре никто не погиб и не пострадал, но о том, какой ущерб причине жилью, пока не известно. Специалистам предстоит разобраться, что произошло и почему началось горение.
ИСТОЧНИК KP.RU