В Октябрьске спасают ребенка, который отхлебнул из бутылки жидкость с ацетоном

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-12T11:50:34+03:00

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11 мая в реанимацию Сызранской больницы попал ребенок из г.Октябрьска. Малыш гулял на улице, нашел какую-то бутылку и сделал из нее глоток некой жидкости. Что это было - неизвестно, но во время промывания желудка ребенку оттуда пахло ацетоном, сообщают журналисты "Маленькой Сызрани".

- Состояние малыша средней тяжести. Он находится в реанимационном отделении, - сообщили в экстренных службах.

Пострадал двухлетний мальчик. Кстати, в этот же день еще двое детей в Сызрани попали в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU