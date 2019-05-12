2019-05-12T11:50:34+03:00
Общество

В Октябрьске спасают ребенка, который отхлебнул из бутылки жидкость с ацетоном

Малышу сделали промывание желудка
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фото: КТВ ЛучФото: КТВ Луч
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11 мая в реанимацию Сызранской больницы попал ребенок из г.Октябрьска. Малыш гулял на улице, нашел какую-то бутылку и сделал из нее глоток некой жидкости. Что это было - неизвестно, но во время промывания желудка ребенку оттуда пахло ацетоном, сообщают журналисты "Маленькой Сызрани".

- Состояние малыша средней тяжести. Он находится в реанимационном отделении, - сообщили в экстренных службах.

Пострадал двухлетний мальчик. Кстати, в этот же день еще двое детей в Сызрани попали в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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