В Октябрьске спасают ребенка, который отхлебнул из бутылки жидкость с ацетоном
Малышу сделали промывание желудка
Фото: КТВ Луч
Изменить размер текста:
11 мая в реанимацию Сызранской больницы попал ребенок из г.Октябрьска. Малыш гулял на улице, нашел какую-то бутылку и сделал из нее глоток некой жидкости. Что это было - неизвестно, но во время промывания желудка ребенку оттуда пахло ацетоном, сообщают журналисты "Маленькой Сызрани".
- Состояние малыша средней тяжести. Он находится в реанимационном отделении, - сообщили в экстренных службах.
Пострадал двухлетний мальчик. Кстати, в этот же день еще двое детей в Сызрани попали в ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU