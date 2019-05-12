В Жигулевске юноши вынесли из магазина товар на 20 тыс рублей, но сильно наследили

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-12T12:00:20+03:00

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В Жигулевске полицейские раскрыли кражу, которая произошла в мае в одном из местных магазинов. Ночью злоумышленники отжали раму пластикового окна, забрались в помещение и вынесли товар на 20 тыс. рублей. Также их добычей стали 32 тыс. рублей - личные средства хозяина магазина и продавца.

- Полицейские поговорили с очевидцами, собрали улики - следы пальцев рук и следы обуви, а также нашли записи с камер наблюдения по пути следования преступников, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Подозреваемых нашли быстро. Ими оказались два молодых человека 17 и 18 лет. Раньше их не привлекали к уголовной ответственности. Парни во всем признались, раскаялись, начали сотрудничать со следствием. Оказалось, что товары они спрятали в заброшенном здании, а вот деньги уже успели потратить. Теперь им грозит наказание - лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU