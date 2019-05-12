"Тебе бы мясца нарастить": поклонники обвинили Ольгу Бузову в излишней худобе и пустом лифчике

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-12T12:40:47+03:00

На фотографиях с отдыха в Самаре между концертами поклонники певицы увидели не аппетитные формы, а суповой набор

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Ольну Бузову поклонники в инстаграме обвинили в излишней анорексичности. Певица выложила фотографии с отдыха в загородном комплексе, где она проводила время между концертами в Самаре и Тольятти. На фото Бузова в бикини, у нее видны ребра. Фото одобрили не все поклонники.

- Больно худая, накормить охота! - пишут комментаторы. "Ребра видны, скелет просто. Кроме попы и смотреть страшно", - критикует другой подписчик. "Очень рахитична, некрасиво, Оля, надо тебя откормить", - продолжают раздавать советы инстаграм-активисты. Также Бузовой посоветовали чуть-чуть нарастить мясца. А также посетовали, что на фото "лифчик пустой".

Не понравилось фанатам и следующее фото, где Ольга Бузова сфотографировала свою пятую точку, а под откровенным фото написала трогательный текст о любви и попросила не играть чувства друг друга.

"А задница причем?" - недоумевают подписчики. И советуют быть менее пошлой, ведь "мужчине рядом нужно что-то больше, чем откляченная жопа".

- Ты же хорошая и искренняя, перестань быть как все, - просят поклонники певицу.

На фотографии видны все ребра

ИСТОЧНИК KP.RU