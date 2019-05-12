"Ямы могут на кладбище отправить": В Самаре улицу Ставропольскую попросили включить в план аварийного ремонта
Этим должно заняться МП "Благоустройство"
Жители в шоке от дороги на Ставропольской
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Жители Самары попросили власти обратить внимание на состояние улицы Ставропольская, вернее, ее проезжей части.Обращение горожане опубликовали в твиттере, посетовав на огромные ямы на дороге, которые затрудняют движение.
- На Ставропольской и Алма-Атинской ямы по колено, а ямы возле кладбища могут туда и отправить, так как те, кто едет "в город", вынуждены выезжать на встречку, - пишет в твиттере Анатолий.
На это обращение отреагировали в Департаменте городского хозяйства и экологии и попросили МП "Благоустройство" включить участок в план аварийного ремонта уже на этот год.
ИСТОЧНИК KP.RU