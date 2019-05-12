"Ямы могут на кладбище отправить": В Самаре улицу Ставропольскую попросили включить в план аварийного ремонта

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-12T14:02:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Самары попросили власти обратить внимание на состояние улицы Ставропольская, вернее, ее проезжей части.Обращение горожане опубликовали в твиттере, посетовав на огромные ямы на дороге, которые затрудняют движение.

- На Ставропольской и Алма-Атинской ямы по колено, а ямы возле кладбища могут туда и отправить, так как те, кто едет "в город", вынуждены выезжать на встречку, - пишет в твиттере Анатолий.

На это обращение отреагировали в Департаменте городского хозяйства и экологии и попросили МП "Благоустройство" включить участок в план аварийного ремонта уже на этот год.

ИСТОЧНИК KP.RU