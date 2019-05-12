2019-05-12T14:08:52+03:00
Авто

Самара и Тольятти вошли в топ-5 городов, где популярны машины марки "Лада"

Здесь за первые три месяца 2019 года продали 1337 и 884 авто соответственно
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Отечественные авто становятся все популярнееОтечественные авто становятся все популярнее
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САмара и Тольятти вошли в пятерку городов, где наиболее популярны автомобили марки "Лада". Причем автоград, где и производят эти машины, стал третьим в рейтинге. За первые три месяца 2019 года здесь приобрели 1137 таких авто. Первое и второе место у Москвы и Санкт-Петербурга.

- ВСего же за год было продано чуть больше 72 тыс. автомобилей марки "Лада", это на 8,7% больше ,чем в прошлом году. Также в "пятерке" любителей отечественных авто - Казань, - сообщают аналитики Автостат Инфо.

В Москве продали 2480 легковушек производства Автоваза. А в САмаре 884 автомобиля. Замыкают десятку любителей отечественного автопрома Набережные Челны и Челябинск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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