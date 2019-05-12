В Самаре погибла 80-летняя пенсионерка, упавшая с пятого этажа

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-12T14:19:56+03:00

Она скончалась на месте, врачи уже ничего не могли поделать

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В субботу вечером из окна квартиры на пятом этаже в доме на улице Стара-Загора упала пожилая женщина 80 лет. Очевидцы рассказывают, что это было очень неожиданно, никто не заметил, что произошло.

- Женщина скончалась на месте, медики приехали практически сразу, но помочь ей уже было невозможно, - сообщили КП - Самара источники.

Очевидцы предполагают, что пенсионерка могла страдать старческой деменцией и за ней просто не уследили родственники. Причины несчастного случая предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU