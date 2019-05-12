В Самаре на Воронежских озёрах закрыли детскую плошадку
Она в аварийном состоянии, а денег на ремонт нет
Вот такие ужасы на детской площадке
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В Самаре на Воронежских озёрах закрыли детскую аварийную площадку, на которую уже давно жаловались горожане. Пользоваться ей и в самом деле было небезопасно. На горке - дырки, потёртости в трубе, где лазиет детвора. Жители просили власти обратить внимание на проблему. В твиттере отреагировали МП Парки Самары.
- Площадка закрыта. Нужен капитальный ремонт. Как только будет решён вопрос финансирования, площадка будет отремонтирована, - рассказали сотрудники МП.
Пока финансирования нет. Жители просят рассмотреть выделение денег, сетуя на то, что средства находятся только на улучшения для жителей центра.
ИСТОЧНИК KP.RU