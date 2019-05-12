2019-05-12T15:50:21+03:00
Общество

Погода в Самаре на 13-15 мая: рабочая неделя начнется с гроз

Погода в Самаре в начале рабочей недели будет жаркой, но почти каждый день возможны грозы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре ждут грозы в начале неделиВ Самаре ждут грозы в начале недели
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Синоптики рассказали, какой будет погода с 13 по 15 мая 2019 в Самаре и области. Рабочая неделя начнется с грозы. Уже в понедельник синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозы на всей территории региона. Ветер будет дуть восточный, во время грозы он станет порывистым.

- Причиной жары стали циклоны, которые поставляют воздух из южных широт. В последующие дни станут сказываться фронтальные разделы, придут дожди и грозы, - говорят синоптики Приволжской УГМС.

Еще в понедельник температура будет очень высокой - до +34 градусов. Во вторник "похолодает" до +32. Уже в среду ветер сменится на северо-восточный, при грозе будет также порывистым. Правда в этот день еще не похолодает, температура останется на уровне +28 +32 градуса. Ночью температура приятная +15 +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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