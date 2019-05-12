Сызранская тхэквондистка представит Россию на Универсиаде в Италии
Сызранская тхэквондистка представит Россию на летней Универсиаде, которая будет проходить в 2019 году в Италии. Юлия Турутина, воспитанница сызранской школы олимпийского резерва, завоевала золотую медаль на чемпионате России по тхэквондо WTF среди студентов, который в эти дни проходит в подмосковных Люберцах.
- Соревнования пройдут в Неаполе, сызранская спортсменка выступит в составе сборной России, - говорится в сообщении.
В соревнованиях участвуют студенты и аспиранты очной формы, а также выпускники 2018-2019 годов. Юлия Турутина выступала в весовой категории до 62. килограмм. Всероссийские соревнования по тхэквондо студентка выигрывает же в третий раз.
ИСТОЧНИК KP.RU