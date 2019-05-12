Пожар в автосервисе в Самаре: сгорели три аномарки
Пожар в автосервисе в Самаре в Железнодорожном районе начался вечером в воскресенье
Тушить пожар начали быстро
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Вечером в воскрсенье случился пожар в автосервисе в Самаре. Здание загорелось в Железнодорожном районе, на ул. Буянова. Пожару присвоили категорию 1-БИС.
- В пожаре люди не пострадали, зато три автомобиля оказались повреждены - Mitsubishi, Kia и микроавтобус Hyndai, - сообщают в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Уже через двадцать минут после поступления вызова на пульт диспетчера пожар был локализован.Горело здание на территории 150 кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU