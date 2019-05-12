2019-05-12T21:51:29+03:00
Происшествия

Пять семей остались без крыши над головой из-за пожара в Рубежном

На фото видно, что дом сильно пострадал при пожаре в Рубежном в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дом сейчас не в лучшем состоянииДом сейчас не в лучшем состоянии
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Соседи жильцов сгоревшего дома в посёлке Рубежный в Самаре просят у властей о помощи. Стало известно, что в пострадавшей от пожара в Рубежном доме жили пять семей. Все они остались без крыши над головой. Причём для многих это единственное жилье.

- Сгорела полностью крыша и частично перекрытие. Нужна помощь в восстановлении, конечно, частично поможем мы, жители микрорайона, но хотелось бы ещё и поддержки от минсоца, - пишут в твиттере жители посёлка

Напомним, одноэтажном здание с пятью квартирами загорелось сегодня утром. Дом был построен пятьдесят пять лет назад. Здесь жили пять семей, которые сейчас буквально остались на улице. Пока неизвестно, из-за чего начался пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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