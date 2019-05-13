В Самаре на Ставропольской трамвай слетел с рельсов и протаранил ограждение

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-13T09:19:52+03:00

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Утром в понедельник, 13 мая, на пересечении улицы Ставропольской и проспекта Кирова в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там сошел с рельсов трамвай № 13. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Первый вагон трамвая слетел с путей сразу после проезда перекрестка с проспектом Кирова. Он сошел с рельсов и протаранил металлическое ограждение. Он снес несколько секций, - рассказали свидетели происшествия.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU