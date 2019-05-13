2019-05-13T09:32:21+03:00
Общество

Прыжки машин через огненные кольца и бои монстр-траков: в Самаре пройдет «Шоу каскадеров»

Оно запланировано на 23, 24, 25 и 26 мая и состоится на парковке ТЦ «Амбар»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Билеты стоят 1000 рублей для взрослых и 800 рублей для детей до 13 лет (включительно). Дети до 4-х лет смогут увидеть шоу бесплатно.Билеты стоят 1000 рублей для взрослых и 800 рублей для детей до 13 лет (включительно). Дети до 4-х лет смогут увидеть шоу бесплатно.
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Рискованные трюки, выступление на танках и трансформеры. В Самарепройдет «Шоу каскадеров». Посмотреть на удивительное зрелище можно будет 23, 24, 25 и 26 мая в 18:30 на парковке торгового центра «Амбар».

- На парковке мы поставим трибуны на 1 000 мест, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» организаторы мероприятия. – Российский театр каскадеров привезет захватывающую шоу-программу, от которой будут в восторге все любители экстрима. 24 года ребята выступают на съемочных площадках кино и телевидения и устраивают шоу по разным городам в нашей стране и за границей. Приходите, места хватит всем!

Зрители смогут увидеть, как многотонный грузовик встает на дыбы, машины прыгают через огненные кольца и пропасти, делают бочки. Кроме того, всех желающих ждут бои монстр-траков и встреча с автомобилем-трансформером.

Билеты стоят 1000 рублей для взрослых и 800 рублей для детей до 13 лет (включительно). Дети до 4-х лет смогут увидеть шоу бесплатно.

Посмотреть, где купить билеты на «Шоу каскадеров», можно здесь.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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