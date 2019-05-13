«Карты, деньги….»: в Кинеле силовики накрыли подпольный покерный клуб

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-13T09:37:04+03:00

Полицейские задержали в игровом клубе несколько человек Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Незаконное заведение разместилось в стенах одного из кафе

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В Кинеле полицейские накрыли подпольный игорный клуб. Он работал в одном из кафе города с марта этого года.

- Предположительным организатором покерного клуба выступил 35-летний житель Кинеля. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В покерном клубе изъяли фишки, карты, деньги и рабочую документациюФото: ГУ МВД России по Самарской области

Незаконный клуб накрыли сотрудники УЭБиПК при поддержке бойцов СОБР «ОМЕГА». Во время их «визита» в помещении находились несколько человек. Полицейские изъяли игровое оборудование, 51,5 тысячу рублей и рабочую документацию. В настоящее время по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU