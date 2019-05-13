2019-05-13T09:53:59+03:00
Досуг

Международный день парков в Самаре отметят экологическим квестом

Насыщенную программу для юных самарцев предлагает зоопарк
Евгения ВАСИНА
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Победители квеста получат сувениры от зоопаркаПобедители квеста получат сувениры от зоопаркаФото: предоставлено зоопарком
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В третью субботу мая во всем мире отмечают День парков. Самарский зоопарк своим постоянным гостям предложит отметить этот праздник на день раньше. В пятницу 17 мая в 13:00 в зоопарке планируют провести экологический квест. Праздник посветят проблемам защиты природы, пропаганде бережного отношения к заповедникам, городским паркам, другим охраняемым природным территориям и зоопаркам.

- Во время квеста «Защитники природы», ребят разделят на две команды, каждой будет выдан маршрутный лист с заданиями на знания животного и растительного мира, - рассказали в зоопарке. – Мы приготовили увлекательные ребусы, анаграммы на смекалку и эрудицию.

Победители квеста получат сувениры от зоопарка. Также в этот день все участники мероприятия смогут сфотографироваться с ручными животными зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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