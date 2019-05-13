В Тольятти водитель «Тойоты» сбил велосипедиста-подростка
Парню понадобилась помощь медиков
Фото: Отдел ГИБДД Тольятти
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В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Все произошло в минувший четверг, 9 мая, около 14:00 на улице Соловьиной.
- 17-летнего подростка сбил водитель автомобиля «Тойота Хайлендер», который двигался по улице Соловьиной в направлении улицы 40 лет Победы, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.
По данным полицейских, перед столкновением велосипедист ехал по пешеходной дорожке, а затем начал пересекать проезжую часть. В результате случившегося подростку понадобилась помощь медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU