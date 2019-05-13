2019-05-13T10:52:34+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель «Тойоты» сбил велосипедиста-подростка

Парню понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Отдел ГИБДД ТольяттиФото: Отдел ГИБДД Тольятти
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В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Все произошло в минувший четверг, 9 мая, около 14:00 на улице Соловьиной.

- 17-летнего подростка сбил водитель автомобиля «Тойота Хайлендер», который двигался по улице Соловьиной в направлении улицы 40 лет Победы, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

По данным полицейских, перед столкновением велосипедист ехал по пешеходной дорожке, а затем начал пересекать проезжую часть. В результате случившегося подростку понадобилась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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