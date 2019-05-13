Главный тренер «Сызрани-2003» Дмитрий Воецкий объявил об уходе с должности после окончания сезона
Главный тренер ФК «Сызрань-2003» Дмитрий Воецкий объявил о своей отставке. Пост наставник команды покинет после окончания этого сезона. Об этом Воецкий объявил после поражения от «Носты» 1:3 в матче ПФЛ.
- Пришло время уже вносить изменения, поэтому я принял решение, что следующий сезон команда «Сызрань-2003» начнёт с другим главным тренером. Нужно освобождать дорогу тем людям, которые будут более мотивированы или будут привносить какие-то новые идеи. Думаю, что изменения уже назрели, команде нужны перемены, - приводит слова наставника команды пресс-служба «Сызрани-2003».
Напомним, сейчас «быки» занимают в турнирной таблице зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ 3 место. Лидирует нижнекамский «Нефтехимик».
ИСТОЧНИК KP.RU