2019-05-13T11:33:53+03:00
Спорт

Главный тренер «Сызрани-2003» Дмитрий Воецкий объявил об уходе с должности после окончания сезона

Он заявил, что нужно освобождать дорогу более мотивированным людям
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК "Сызрань-2003"Фото: ФК "Сызрань-2003"
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Главный тренер ФК «Сызрань-2003» Дмитрий Воецкий объявил о своей отставке. Пост наставник команды покинет после окончания этого сезона. Об этом Воецкий объявил после поражения от «Носты» 1:3 в матче ПФЛ.

- Пришло время уже вносить изменения, поэтому я принял решение, что следующий сезон команда «Сызрань-2003» начнёт с другим главным тренером. Нужно освобождать дорогу тем людям, которые будут более мотивированы или будут привносить какие-то новые идеи. Думаю, что изменения уже назрели, команде нужны перемены, - приводит слова наставника команды пресс-служба «Сызрани-2003».

Напомним, сейчас «быки» занимают в турнирной таблице зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ 3 место. Лидирует нижнекамский «Нефтехимик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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