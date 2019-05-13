2019-05-13T12:07:07+03:00
Происшествия

В Самарской области столкнулись УАЗ и «Лада»: пострадали мужчина и подросток

Водитель грузовика не пропустил легковушку при выезде на главную дорогу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшим в ДТП понадобилась помощь медиковПострадавшим в ДТП понадобилась помощь медиковФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 12 мая, примерно в 18:15 в Похвистневском районе произошло ДТП. Там на дороге Похвистнево — Клявлино столкнулись УАЗ и Lada X-Ray.

- По предварительной версии, аварию спровоцировал 52-летний водитель грузовика. Он при выезде с второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности маневра и врезался в легковой автомобиль под управлением 42-летнего водителя, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали водитель и 15-летний пассажир УАЗа. Им понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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