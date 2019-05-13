"Тобой раздета догола": Самарская звезда "Дома-2" Мария Кохно поразила поклонников откровенным танцем из Тайланда
Самарская звезда "Дом-2, скрипачка Мария Кохно решила отдохнуть в Тайланде вместе с мамой. Девушка выкладывает яркие фотографии с экзотического курорта и не стесняется демонстрировать привлекательные формы. Вот и в последнем видео она решила завести подписчиков откровенным танцем. Причем снимала его мама девушки.
- Для кого эта красота? ... а я танцую на зло всем бурям... Была тобой рaздета, догoла, - подписала свое видео, на котором она изгибается на фоне океана под мелодию песни.
Поклонники и читатели инстаблога скрипачки отреагировали неоднозначно. Но большинство комментаторов девушку поддержали:
- Машуня не обращай внимание на этих девах которые пишут гадости!!!! Ты прекрасна и мама у тебя само совершенство, так держать! - пишут в комментариях
- Маш, не слушай никого, будь собой , не делай так, как хотят окружающие , живи по своим правилам . Ты индивидуальна и за это тебя любят , ты очень харизматичный человек , многие сидят в провинциях и от зависти , что ты роскошная такая , да ещё и в Тае, пишут гадости, - отреагировали поклонницы Кохно.
А в следующем видео мама девушки подловила ее за поеданием десертов в кустах - красотка спряталась и набросилась на сладости с поистине волчьим аппетитом.
ИСТОЧНИК KP.RU