2019-05-13T12:40:09+03:00
Звезды

"Тобой раздета догола": Самарская звезда "Дома-2" Мария Кохно поразила поклонников откровенным танцем из Тайланда

А уже на следующем видео мама знаменитой скрипачки запечатлела, как она, спрятавшись в кустах, жадно поедает десерт
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мария не устает радовать всех аппетитными фотоМария не устает радовать всех аппетитными фото
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Самарская звезда "Дом-2, скрипачка Мария Кохно решила отдохнуть в Тайланде вместе с мамой. Девушка выкладывает яркие фотографии с экзотического курорта и не стесняется демонстрировать привлекательные формы. Вот и в последнем видео она решила завести подписчиков откровенным танцем. Причем снимала его мама девушки.

- Для кого эта красота? ... а я танцую на зло всем бурям... Была тобой рaздета, догoла, - подписала свое видео, на котором она изгибается на фоне океана под мелодию песни.

marynova888marynova888
Для кого эта красота?... а я танцую на зло всем бурям... Была тобой рaздета, догoла...
6611 отметок «Нравится»811 комментариевInstagram

Поклонники и читатели инстаблога скрипачки отреагировали неоднозначно. Но большинство комментаторов девушку поддержали:

- Машуня не обращай внимание на этих девах которые пишут гадости!!!! Ты прекрасна и мама у тебя само совершенство, так держать! - пишут в комментариях

- Маш, не слушай никого, будь собой , не делай так, как хотят окружающие , живи по своим правилам . Ты индивидуальна и за это тебя любят , ты очень харизматичный человек , многие сидят в провинциях и от зависти , что ты роскошная такая , да ещё и в Тае, пишут гадости, - отреагировали поклонницы Кохно.

marynova888marynova888
То, что не должен был увидеть никто, но мама спалила А вы следите за фигурой на отдыхе или даёте себе волю, как я....?
1725 отметок «Нравится»109 комментариевInstagram

А в следующем видео мама девушки подловила ее за поеданием десертов в кустах - красотка спряталась и набросилась на сладости с поистине волчьим аппетитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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