2019-05-13T12:46:12+03:00
Общество

На Самарскую область надвигаются гроза и сильный ветер до 22 м/с

МЧС призывает жителей региона быть осторожнее
Анастасия ФИЛАТОВА
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Погода начнет портиться с 7:00 14 маяПогода начнет портиться с 7:00 14 маяФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Самарской области ухудшится погода. С 7:00 до 19:00 вторника, 14 мая, местами по региону ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, при которой ветер кое-где будет достигать 17-22 м/с. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В связи с приближающейся непогодой ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не стоять и не ходить рядом со стенами домов, остановками, рекламными щитами, недостроями, деревьями и ЛЭП.

Автомобилистам сотрудники МЧС советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Тех водителей, кого непогода застанет за рулем, призывают быть внимательнее за рулем, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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