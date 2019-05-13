В Самарской области стартует марафон экспресс-тестирований на ВИЧ

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-13T12:52:48+03:00

Фото: Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД

Мобильные лаборатории, где можно будет проверить свой статус, будут с 14 мая

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В Самарской области 14 мая стартует марафон экспресс-тестирований на ВИЧ и профилактических мероприятий для жителей региона. В этот день мобильная лаборатория Самарского клинического центра профилактики и борьбы со СПИД будет работать на предприятии пищевой промышленности «СладПром» в Красноярском районе. Тестирование анонимное, пройти его можно с 10:00 по адресу: Новый Буян, улица Совхозная, 1.

- В этот же день 14 мая специалисты Тольяттинского городского СПИД-центра организуют передвижной пункт экспресс-тестирования на ВИЧ на местном предприятии «ЭкоРесурсПоволжье», занимающимся сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией твёрдых коммунальных отходов (Тольятти, ул. Новозаводская, дом 2а, начало тестирования в 8:00), - рассказали в самарском СПИД центре.

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» будет продолжаться всю неделю – до 19 мая –Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа.

Фото: Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД

15 мая свой ВИЧ-статус смогут узнать сотрудники ООО «Сибур» в Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 8. С 10:00.

В Самаре в этот день пройдут просветительские мероприятия в СамГТУ (улица Первомайская, 18, корпус №1).

- Специалисты расскажут молодым людям о том, что такое ВИЧ-инфекция, чем опасен вирус и какие меры профилактики необходимо соблюдать. Во время мероприятия покажут видеоматериалы, в которых наглядно и просто преподносится жизненно важная информация, - уточнили в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД.

Параллельно с лабораторным обследованием на ВИЧ в СГСПУ (улица Блюхера, 25) 16 мая пройдет лекция, которую прочитает врач-эпидемолог областного СПИД-центра. Начало мероприятий – в 11:20.

17 мая с 10:00 передвижная лаборатория будет работать в «Самарской сетевой компании» (улица Гагарина, 22).

- Также в рамках Всероссийского марафона «СТОП ВИЧ/СПИД» в Самарской области на этой неделе запланированы многочисленные просветительские мероприятия: интернет-уроки, обучающие семинары, дискуссионные «круглые столы» для студентов высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования и учащихся общеобразовательных школ, -подытожили в СПИД центре.

ИСТОЧНИК KP.RU