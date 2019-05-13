Солисты оперы Большого театра дадут на площади Куйбышева в Самаре гала-концерт

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-13T13:11:29+03:00

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В Самаре в День города, который в этом году будет отмечаться 8 сентября, на площади имени В.В. Куйбышева пройдет гала-концерт из произведений композитора Дмитрия Шостаковича. Перед жителями и гостями города выступят солисты оперы Большого театра. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Руководство Большого театра и министр культуры РФ Владимир Мединский поддержали нашу инициативу с губернатором Дмитрием Азаровым - провести в День города в Самаре гала-концерт из произведений Дмитрия Шостаковича прямо на площади Куйбышева. В этот же день откроем памятник великому композитору, подаренный городу Российским военно-историческим обществом, - рассказал народный избранник.

Как сообщили представители Большого театра, они собираются еще и подготовить видео-поздравления от выдающихся деятелей оперы и балета, которые были связаны с творчеством известного композитора. Сейчас они обсуждают с руководством Самары административные, технические и творческие вопросы приезда солистов. Расходы по их прибытию должна будет взять на себя принимающая сторона.

ИСТОЧНИК KP.RU