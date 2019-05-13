Три дня, две реки и море впечатлений: самарцев приглашают в круиз на теплоходах «Созвездие»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-13T14:15:26+03:00

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Круизный центр «Инфофлот» предлагает впечатляющие круизы выходного дня. Если вы хотите шикарно отдохнуть и не тратить много сил и времени на планирование путешествия, это предложение для вас.

На теплоходах «Созвездия»: «Северная сказка», «Н.А. Некрасов», «Лебединое озеро», «Василий Чапаев», «Александр Бенуа», «Лунная соната», «Дмитрий Фурманов» вас ждут насыщенные выходные.Трехдневное путешествие по Волге и Оке начинается из Москвы в Углич, Тверь, Хвойный бор, Константиново и из Санкт-Петербурга в Валаам.

Вас ждут живописные речные пейзажи, увлекательные экскурсии, насыщенная вечерняя развлекательная программа на борту теплохода, вкусовое и эстетическое удовольствие на завтрак, обед и ужин. Юных путешественников ожидают мастер-классы, квесты и подвижные игры с опытными аниматорами.

Что предпочитаете вы: зажигательные дискотеки на борту теплоходов или дружеские посиделки на уютной палубе?

В стоимость круиза входят: проживание в уютной каюте со всеми удобствами, ресторанное питание, капитанский ужин в первый день круиза, прогулка по историческим местам, развлекательная программа на борту.

Для детей до 14 лет путешествие будет бесплатным. Если вы путешествуете компанией, то сэкономите до 12%. Также есть возможность получить карту Клуба Любителей Круизов и пользоваться привилегиями уже в первом круизе.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU