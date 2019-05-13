В Самарской области потратят 2 млн рублей на подсчет того, сколько мусора производят жители
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области ищет подрядчика, который займется определением объема мусора, который выбрасывают жители региона. На эти цели из областного бюджета намерены выделить 2 млн рублей.
- Подрядчику предстоит проводить замеры во все сезоны года в районе многоквартирных и частных домов, административных зданий, учебных заведений, пляжей, медучреждений, объектов торговли и других. Это необходимо для определения нормативов накопления ТКО, которые влияют на плату за их вывоз, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Предполагается, что замеры будут проводиться до 30 апреля 2020 года. В каждый сезон эти работы должны будут занимать не менее 7 дней подряд. Подрядчик, которого определят в конце мая, будет проводить свои исследования вместе с региональным оператором и органами местного самоуправления.
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ИСТОЧНИК KP.RU