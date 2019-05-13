В Самаре дети пройдут крестным ходом от улицы Победы до площади Славы
В это воскресенье, 19 мая, в Самаре в 10:30 пройдет детский крестный ход. Он будет приурочен ко Дню памяти великомученика и победоносца Георгия и празднованию 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
- Мероприятие пройдет по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия, при поддержке администрации Самары и ГИБДД, - сообщили представители некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр».
Крестный ход пройдет от храма в честь святой блаженной Матроны Московской (улица Победы, 93а) до храма в честь великомученика и победоносца Георгия на площади Славы. Также предполагаются небольшие остановки в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы и святых Жен Мироносиц. Маршрут: улица Победы, Гагарина, Революционная, Московское шоссе, проспект Масленникова, Ново-Садовая, Лесная, Волжский проспект.
Принять участие в мероприятии смогут дети в возрасте от 10 лет, которые смогут преодолеть эту дистанцию без сопровождения родителей. Взрослых будут допускать только в ограниченном количестве. Отметим, что в конечной точке крестного хода — на площади Славы — детей будет ждать молебен, чай, угощения и развлекательная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU