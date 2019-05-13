2019-05-13T14:40:36+03:00
Общество

Директором самарской «Комсомолки» назначена Елена Пуртова

Руководство крупнейшего медиахолдинга страны ставит амбициозные задачи по развитию филиалов в регионах.
Айна УТИБАЕВА
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Елена Владимировна родом из Нижегородской области, последние 25 лет жила в Тюмени.Елена Владимировна родом из Нижегородской области, последние 25 лет жила в Тюмени.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Комсомольскую правду -Самара» возглавила Елена Пуртова, такое кадровое решение приняло руководство медиахолдинга в Москве после ухода прежнего руководителя филиала Натальи Сизой.

Елена Владимировна родом из Нижегородской области, последние 25 лет жила в Тюмени. По образованию филолог, окончила Тюменский государственный университет. У Пуртовой большой опыт управленческой работы, она возглавляла известное тюменское издание в составе холдинга Hearst Shkulev Media. Руководство «Комсомольской правды» поставило перед новым руководителем самарского филиала задачи укрепить лидерские позиции на рынке СМИ, увеличить продажи и тиражи печатных изданий.

Сегодня «КП-Самара» - это ежедневное и еженедельное печатное издание с местной вкладкой и специальными проектами, самый читаемый сайт в регионе samara.kp.ru (до 1,8 млн уникальных посетителей в месяц по данным LiveInternet, входит в пятерку самых цитируемых сайтов в области по данным «Медиалогии»), а также радио «Комсомольская правда» 98,2 fm с круглосуточным вещанием, новостными и тематическими блоками местной повестки. 24 мая Самарский филиал отметит 26-летие работы в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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