В Самаре покажут спектакль «Аленький цветочек» с элементами акробатического шоу

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-13T14:55:53+03:00

Посмотреть на постановку можно будет совершенно бесплатно в торговом центре

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Жителей Самары зовут на премьеру спектакля по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек», которая пройдет во вторник, 14 мая, в мультимедийном парке «Россия — моя история». Посетить мероприятие можно будет совершенно бесплатно.

- Спектакль приурочен к 160-летию памяти великого русского писателя Сергея Аксакова. В его исполнении будут задействованы молодые артисты студенческого театра Самарского государственного института культуры, - рассказали организаторы мероприятия.

Постановка будет представлена с элементами мюзикла и акробатического шоу. Начало показа запланировано на 14:00. Адрес: улица Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 3 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU