В Самаре покажут спектакль «Аленький цветочек» с элементами акробатического шоу
Жителей Самары зовут на премьеру спектакля по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек», которая пройдет во вторник, 14 мая, в мультимедийном парке «Россия — моя история». Посетить мероприятие можно будет совершенно бесплатно.
- Спектакль приурочен к 160-летию памяти великого русского писателя Сергея Аксакова. В его исполнении будут задействованы молодые артисты студенческого театра Самарского государственного института культуры, - рассказали организаторы мероприятия.
Постановка будет представлена с элементами мюзикла и акробатического шоу. Начало показа запланировано на 14:00. Адрес: улица Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 3 этаж.
ИСТОЧНИК KP.RU